O que significam as palavras ‘esquerda’ e ‘direita’? Nós sabemos o que significam ‘democracia’, ‘liberalismo’ ou ‘socialismo’. Mas esquerda e direita? Por exemplo, a convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL) juntou, sob um assumido chapéu de ‘direita’, tudo e mais alguma coisa, desde proponentes de ciganários até defensores de economias de mercado com Estado-Providência....