Diz-se muitas vezes que o maior inimigo dos invasores ocidentais da Rússia é o general Inverno. E se, por extensão, ele se transformasse agora no maior aliado da Rússia para uma invasão a ocidente, na Ucrânia?



Putin aposta na restrição de fornecimento de gás para tornar o Inverno europeu invivível: com a explosão do preço da energia será muito difícil aquecer as casas, bem como manter o ritmo da máquina industrial europeia, além dos efeitos na inflação e, logo, no custo de vida em geral.









Ver comentários