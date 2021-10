O preço do covidismo

A notícia passou como uma irrelevância, mas o abandono da política de Covid-zero pela Nova Zelândia, enquanto atravessa um surto, é o grande símbolo do desastre que representaram as políticas de combate à doença na maior parte dos países. Durante ano e meio, o covidismo matraqueou-nos com o sucesso neozelandês, um país que em 2020 aplicou um confinamento semelhante ao de outros países, fechou-se radicalmente ao mundo, atribuiu poderes arbitrários à polícia (que pode entrar em casas e empresas sem mandado) e montou uma distopia de vigilância electrónica para controlar os casos.