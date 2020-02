Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O mesmo fascínio viral demonstrado por tanta gente nas democracias ocidentais com o modelo de crescimento económico autoritário da China nas últimas décadas surgiu agora a propósito da forma como o regime lidou com a epidemia do COVID-19. De repente, o mundo foi percorrido pelo deslumbramento com a sua capacidade em selar uma área do país contendo 60 milhões de pessoas (mais ou menos o equivalente à França), em construir ...