Foram os melhores tempos, em 2015-2016. Ou estaremos agora a descobrir que foram os piores tempos? Em Novembro de 2015 montou-se um governo unanimemente apoiado pela esquerda, derrubando-se assim ‘o último resquício do muro de Berlim’. Depois dos anos de horror da direita/troika, o sol brilharia enfim para todos nós, com o PS a governar e o PCP e o BE a apoiarem.









