Os Orbán do Tejo

Anda tudo preocupado com os direitos humanos no Qatar, relativamente aos quais pouco podemos fazer. Talvez fosse melhor olhar para a deterioração desses direitos que se prepara cá por casa, a pretexto de rever a Constituição.



Todos os partidos parlamentares apresentaram projectos de revisão. Mas os dois maiores, PS e PSD, que juntos garantem os dois terços necessários para as alterações, concordam pelo menos em duas coisas, que desvalorizam direitos, liberdades e garantias: mudar os artigos 27º e 34º da Constituição, para permitir confinamentos sem autorização judicial e a retenção indiscriminada de metadados para uso dos serviços de informação.









