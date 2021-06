O caso da teoria da fuga do vírus SARS-CoV-2, o causador da COVID-19, de um laboratório na cidade de Wuhan, na China, ilustra bem a degradação do debate público democrático trazida pela própria doença. Desde que apareceu, vai para ano e meio, prevaleceu a hipótese (por provar) de que o vírus seria originário de morcegos vendidos num mercado com animais vivos, em Wuhan, infectando depois pangolins e, enfim, humanos....