Nos anos 70 do século XX, havia os filmes-catástrofe. Elencos de luxo tinham participações brevíssimas, do género: um idoso John Wayne surgia 30 segundos a dizer umas coisas. As catástrofes eram inomináveis: um prédio de 100 andares a arder, um avião a cair durante duas horas, uma barragem prestes a inundar uma cidade, etc.









Ver comentários