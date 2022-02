Realismo socialista

Ainda anda tudo com a cabeça à roda por causa da eleições de 30 de Janeiro. Tem sido comovedor o espectáculo de passa-culpas entre facções dos partidos perdedores e entre os intelectuais orgânicos dessas facções, do PSD ao BE. E no entanto o resultado das eleições é quase de manual.O fim da geringonça estava inscrito no seu início: não há Esquerda (com maiúscula), há esquerdas, umas moderadas e outras radicais, e no dia em que as radicais se parecem demasiado com as moderadas, por exemplo participando na governação, deixam de ter razão de existir.