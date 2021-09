Houve aí algum frémito com a notícia de que o PIB português cresceu 15,5% no segundo trimestre de 2021 face ao trimestre homólogo de 2020 e 4,9% face ao trimestre anterior.Não passa pela cabeça de ninguém negar que são boas notícias, mas vamos com calma: o segundo trimestre de 2020 foi o do primeiro e mais radical confinamento por causa da COVID;