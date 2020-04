Sair disto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As medidas do nosso estado de emergência, de que existem exemplos parecidos pela Europa, não servem sobretudo para ‘salvar vidas’, como se gosta de dizer. Servem mais para salvar políticos da acusação de não ter feito o suficiente para salvar vidas. Claro que, em princípio, também ajudam a salvar vidas, mas não mais do que as iniciais medidas moderadas de distanciamento social.E há razões para crer ...