Tigres de papel

Já ninguém se lembra, mas há quatro anos um misto de terror e euforia percorreu a Europa: o partido da esquerda radical grega Syriza ganhou as eleições, com base numa agenda anti-sistémica, contra os acordos de austeridade da troika e chegando a avançar com a possibilidade de a Grécia sair do euro.Alexis Tsipras era a némesis da arrogante Europa do norte e Yanis Varoufakis passeava o seu estilo de motard pelas capitais do ... < br />