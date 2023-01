Os debates que por aí há agora sobre género e sexo padecem de grande confusão. Diz-se que as pessoas transgénero sofrem discriminação nas sociedades ocidentais, mas é quase o contrário. As sociedades ocidentais, com a sua ênfase na expressão e nos direitos individuais, estão sempre a criar novas categorias sociais, a que, com razoável rapidez, se seguem a atribuição de direitos.









