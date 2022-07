Tanta coisa com o enfeudamento de Trump a Putin, tanta coisa com os partidos de extrema-direita enquanto quintas colunas putinistas, e afinal o enfeudamento e a quinta coluna estavam mais perto e eram mais perigosos, na Alemanha de Merkel. Convém perceber que o famoso plano europeu de corte no consumo de gás não passa de um resgate energético da Alemanha, um dos países mais dependentes da Rússia.









