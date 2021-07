Vieiras e frangos

Imensa gente ficou surpreendida com as suspeitas que impendem sobre Luís Filipe Vieira por vários crimes. Não se percebe bem a surpresa: Vieira anda às voltas com a Justiça desde 1984, quando promoveu o roubo de um camião através de um ‘agente de cobranças difíceis’, tendo sido condenado a 20 meses de prisão em 1993 (e amnistiado por razões fortuitas). Desde então, perde-se a conta às vezes em que foi alvo de buscas da polícia e aos diversos processos em que aparece suspeito de envolvimento com entidades impolutas como o BPN e o BES, e até de viciação de resultados de futebol. Surpresa, é ter sido só agora.Ou talvez não. Muita gente relembrou o episódio da Comissão de Honra à candidatura de Vieira no Benfica, onde estavam António Costa e Fernando Medina. De resto, estejamos cientes de que este caso faz parte da mole judiciária que vai de Sócrates a Berardo, passando por Salgado. Onde chegamos a um ponto importante: perante o caso de Vieira, muitos terão a tentação de acusar o futebol de ser um mundo infrequentável. Mas o futebol é aqui o menor dos males. Estes são casos de projectos empresariais duvidosos em que o futebol é apenas um instrumento. Há uma entrevista do antigo cozinheiro da Churrasqueira do Campo Grande em que ele diz que Vieira, nos anos 70, era fanático do Sporting. É sempre possível evoluir nos gostos clubísticos (ou, no caso, involuir), mas talvez o que a história mostre é o uso do Benfica como mero elo de uma teia indo até à economia e à política.