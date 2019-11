Humanidade

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A tragédia humana do bebé encontrado no contentor do lixo por um homem sem-abrigo atingiu-nos a todos como um murro no estômago.No país que a Europa tem apontado nos últimos tempos como um exemplo, na Lisboa da Web Summit, no contentamentozinho induzido das nossas vidinhas, a violência daquele caso traz-nos de volta à crua realidade, confronta-nos com a dureza de vidas que sabemos que existem ao nosso lado mas que, na maioria das vezes, ... < br />