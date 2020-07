Im(p)unidade

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para mal da população, a Grande Lisboa está transformada na grande balbúrdia no combate à pandemia, o que não é mais do que o reflexo da grande descoordenação e da grande incapacidade do governo. As palavras de Fernando Medina, pedindo a cabeça das chefias regionais das autoridades de saúde, ao contrário do que possam soar, não ajudam a combater o problema mas ajudam António Costa. Medina, como Costa,...