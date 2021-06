Eu sei que trabalho é trabalho e conhaque é conhaque. Mas por isso mesmo é que algo me escapa na polémica nomeação de Pedro Adão e Silva para comissário executivo das comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril.Vamos passar por cima de um ou dois factos, como a sua ligação íntima ao PS e a concomitante militância na actividade de comentador político. Ultrapassemos també...