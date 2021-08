As palavras Afeganistão e talibãs voltaram em força, e mais juntas do que nunca, para nos lembrar de que nada é garantido nesta vida.Não é que os últimos vinte anos tenham sido um mar de rosas para o povo afegão, que obviamente não foram, mas o país teve inegáveis avanços nos direitos fundamentais das mulheres e deixou de ser o albergue do terrorismo internacional, aliviando a consciência e o medo de milhões de cidadãos pelo mundo fora.