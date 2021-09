Falha grave

Enquanto o mundo assinala os vinte anos do atentado das Torres Gémeas, continuando a perguntar-se com incredulidade como foi possível que aquilo tivesse acontecido em plena Nova Iorque, no nosso país as perplexidades são outras, por estes dias. E nós, comuns portugueses, perguntamo-nos como foi possível que o Presidente da República, o primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna, entre outras individualidades, tivessem estado lado a lado com um iraquiano que estava a ser investigado por suspeita de ser um terrorista do Estado Islâmico.