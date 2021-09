Ao contrário do que parece, António Costa não anda pelo país em campanha eleitoral. Costa anda em tournée a apresentar os seus grandes sucessos e saboreia, por antecipação, o triunfo apoteótico que o espera no próximo domingo. As campanhas são para os mortais candidatos, para os líderes dos partidos (uns mais mortais do que outros), até para os primeiros-ministros.