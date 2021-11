Rui Rio repete até à exaustão o seu compromisso com o interesse nacional, não há frase em que não refira a sua seriedade e só por acaso não afirma que é um independente que nunca fez política e apenas por circunstâncias missionárias é líder de um partido, no caso o PSD. No fim do dia, e porque a repetição é um método de catequização, eram estes os referenciais que o povo tinha de Rio e que legitimamente o levavam a apreciá-lo.