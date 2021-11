A notícia insólita do carro que virou monumento por estar estacionado no mesmo lugar há mais de quarenta anos numa rua de Itália, divulgada aqui no CM, remeteu-me, por qualquer estranha conexão neural, para a dupla Costa e Rio.Também estes dois parecem querer ganhar raiz para ficarem estacionados o máximo de tempo possível no conforto dos respectivos lugares, alheios à ferrugem, ao desgaste e ao facto de já não terem mais estrada para andar.