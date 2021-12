Com as eleições legislativas à porta, começa a ser evidente que existe um acentuado e perverso desequilíbrio entre o escrutínio eleitoral que está a ser feito a Rui Rio e aquele que fazem a António Costa.Hoje, já todos sabem o que pensa e como se posicionará o líder do PSD relativamente aos vários cenários possíveis que os resultados venham a ditar na noite de 30 de Janeiro.