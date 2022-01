António Costa vai a votos no domingo completamente exposto na sua absoluta ausência de um projecto para Portugal e na sua inexistência enquanto estadista. É evidente para todos que o que Costa tem é um projecto pessoal de poder, uma agenda própria de sobrevivência política. O que se passou nesta campanha eleitoral - com um Costa atarantado, dizendo um dia uma coisa e no outro o seu contrário - é uma espécie de síntese da sua governação.