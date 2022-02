Putin é o autocrata que ressuscita o conceito da Mãe-Rússia. Uma referência histórica e tristemente saudosa do imperialismo soviético, do seu poderio bélico e peso geopolítico. E é este gélido homem, ex-chefe do KGB e no poder da Federação Russa desde 1999, que acorda, na madrugada de ontem, o Ocidente com o terrífico despertador da guerra.