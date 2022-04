Já chegaram. Ou melhor, estão de volta novamente. Ou talvez até nunca tivessem saído. Sim. É mais isto. São dezenas de anos de governos socialistas. Com maioria absoluta, sem maioria, com geringonça, sem geringonça.



Bom, dos socialistas já provámos de tudo. As consequências é que são o normal e infelizmente sempre as mesmas: mais Estado, mais dívida pública, mais carga fiscal, mais clientelismo político e sempre mas sempre mais conversa da treta.









