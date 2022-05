Quando António Costa anunciou que o novo governo iria ser uma verdadeira "task force", nessa altura ainda não devia ter a plena noção do tamanho da tarefa (‘task’) que o esperava e da força (‘force’) que iria precisar. São múltiplas as frentes onde é necessário actuar, e para um primeiro-ministro muito mais habituado a reagir do que a agir, isso configura, por si só, um enorme desafio.









