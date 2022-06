A vitória de Luís Montenegro nas directas do PSD marca o início de um novo ciclo não só na vida interna do partido mas também no reassumir da liderança da oposição.



Ambas as mudanças tardavam e, mais do que desejáveis, são necessárias e imprescindíveis, a bem do regime. Por um lado, o lento mas inexorável deslassar do PSD dos últimos anos só podia mesmo ser invertido por uma vontade forte de reunificar, incluir e somar – um propósito declarado de Montenegro, que a expressiva votação obtida no passado sábado vem reforçar.









Ver comentários