Estamos em pleno verão, tempo de férias, calor e sangrias, e suspeito que, por isso, António Costa se convence que as pessoas não se dão conta do que se está a passar no país, entretidas que andam nas suas vidas estivais.



Como se acreditasse que os portugueses tivessem decidido dar férias aos seus ministros, confiantes de que tudo navega maravilhosamente em águas mornas e plácidas, permitindo assim aos desgastados governantes alguns momentos de relaxe e distração.









