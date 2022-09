Desta vez, o habilidoso António Costa foi apanhado na curva. É um "turning point" para quem, como ele, sempre se habitou a confiar no seu "génio" político para sair airosamente de toda e qualquer chico-espertice, polémica ou passo em falso. Não se pense que o escândalo das pensões tenha sido do domínio comunicacional, como se o caso se resumisse a uma incapacidade do governo comunicar a medida.









Ver comentários