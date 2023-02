E quando precisamos e olhamos para o Estado e ele não está lá? E quantas vezes até está mas com uma atitude displicente e indiferente em relação às ansiedades da vítima cidadão? E quando olhamos e o que lá está é o lixo que o Estado lá deixou ficar?



O incêndio na Mouraria, onde morreram duas pessoas, uma das quais com 14 anos, pôs a nu a incompetência e a inércia das instituições do Estado.









