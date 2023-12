O que nasce torto nunca se endireita e este governo socialista há-de ser um poço de trapalhadas e de desresponsabilização até ao último suspiro. Comecemos por esse enorme momento televisivo (em duração, como é óbvio) que foi a entrevista ao primeiro-ministro demissionário. António Costa respondeu ao que lhe apeteceu, disse o que lhe apeteceu, vitimizou-se o que lhe apeteceu, autoelogiou-se o que lhe apeteceu, sacudiu as culpas do que lhe apeteceu, deu as cambalhotas que lhe apeteceu, branqueou o que lhe apeteceu, fez a campanha que lhe apeteceu… e, surpresa!









