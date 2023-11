João Galamba foi o protagonista do episódio mais lamentável do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2024. Pelo menos, entre aqueles de quem se esperava um mínimo de seriedade e de postura institucional. A alusão que o ministro das Infraestruturas fez ao Presidente da República, citando-o, não passou de uma provocação infantil e de uma vingança pueril, aproveitando o palanque da Assembleia da República para uma espécie de ajuste de contas.









