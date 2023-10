Quem vai às urgências dos hospitais públicos, seja enquanto utente ou familiar de doente, sabe à partida duas coisas. A primeira é que, a partir do momento em que é atendido, pode contar com os profissionais de saúde mais empenhados, competentes e dedicados do mundo. A segunda é que, para ser atendido, o mais certo é ter de esperar muitas horas numa sala de espera, ou então ter de deslocar-se a outro hospital, a vários quilómetros de distância, porque a urgência do seu hospital está encerrada ou não tem os especialistas de que precisa.









Ver comentários