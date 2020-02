A ver os aviões

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O "jamais" do antigo ministro socrático Mário Lino, quando em 2007 descartou desbragadamente a possibilidade de um novo aeroporto na Margem Sul, arrisca-se a ter qualquer coisa de profético à luz dos últimos desenvolvimentos.Ontem, a propósito da solução que está em cima da mesa, a da construção do novo aeroporto no Montijo, o parlamento voltou a esgrimir argumentos contra (quase todos os partidos) e a favor ...