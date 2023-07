No passado domingo, o ministro da Cultura fez comentários no mínimo desrespeitosos sobre os deputados, sobre a comissão parlamentar de inquérito à TAP e, por arrasto, sobre a Assembleia da República, logo, sobre todos os portugueses que aquele órgão de soberania representa.



De caminho, Pedro Adão e Silva ainda teve tempo para rechaçar a comunicação social – a mesma que possibilitou o seu florescimento no éden mediático português, que lhe deu palco durante anos e que agora, nas suas funções ministeriais, tem sob a sua tutela.









