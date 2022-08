Tantos casos em tão pouco tempo de governo não são um acaso. São o resultado de uma forma de fazer política que vem enquistando o regime, ou não fosse o PS o responsável por quase vinte anos de governação dos últimos vinte e seis.



Tão prolongada osmose com o poder tem transformado o PS numa espécie de Estado dentro do Estado, em que o aparelho de um tende a confundir-se com o do outro, promovendo-se assim, para além de uma nefasta promiscuidade, um sentimento de impunidade e de poder absoluto que não é aceitável numa democracia adulta.









Ver comentários