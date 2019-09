Centeno e Gillette

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quando, há cerca de ano e meio, o então ministro da Saúde proclamou que "somos todos Centeno", a frase não tinha ainda o sentido que ganhou nesta campanha para as legislativas.Nessa altura, serviu para demonstrar que, apesar de o ministro das Finanças ser o garrote da despesa em todos os ministérios, ninguém no governo estava zangado com ele. Agora é diferente, quando os líderes dos dois principais partidos regateiam entre ... < br />