A quem interessa afunilar as directas do PSD no monotema “com Chega ou sem Chega”, como se essa fosse a questão mais decisiva para os sociais-democratas que vão escolher entre Montenegro e Moreira da Silva?



Para além de interessar ao Chega - porque lhe dá tempo de antena e uma aparente preponderância que muito lhe apraz -, esta tentativa de tornar a resposta a esta questão como o aspecto mais definidor (e potencialmente mais comprometedor) do projecto político de cada um dos candidatos importa sobretudo ao PS.









