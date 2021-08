Clarividência

Quando a distância temporal o permitir, há uma discussão que terá de ser feita sobre a contaminação ou a pressão da política sobre a ciência no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. E mais especificamente, no nosso país, sobre a acção e as decisões da Direcção-Geral de Saúde, que em muitas ocasiões tem sido mais desestabilizadora do que inspiradora de confiança nas suas comunicações contraditórias, nas suas recomendações aos soluços, nos seus avanços e recuos.Para não falar na incontornável subordinação a uma tutela que é política, mesmo se a DGS diz que fundamenta sempre as suas tomadas de decisão no conhecimento científico que tem, a cada momento, do vírus e da evolução da pandemia. Mas adiante, esse debate precisa de mais distanciamento para ser feito, e sobretudo já sem a pressão da doença no nosso dia-a-dia. A seu tempo se avaliará, nem que seja num ‘case-study’ académico.