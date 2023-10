Desde a última semana que o país político e jornalístico anda muito agitado porque o líder da oposição decidiu usar uns adjetivos para qualificar o Orçamento de Estado para 2024. De repente, três palavrinhas no meio de um discurso passaram a ser mais importantes, fundamentais e decisivas do que o conteúdo do principal instrumento de gestão e de governação do País.









