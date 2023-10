Os sucessivos governos de António Costa estão a acabar de vez com o mito, fortemente arreigado entre nós, de que a esquerda é a melhor intérprete e o melhor garante do Estado social. Um mito tem destas coisas, dá às pessoas o conforto de uma narrativa a que se podem agarrar, mas como se sustenta na crença e na adesão a uma “verdade” não comprovável, raramente resiste ao embate com a realidade.









