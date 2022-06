O repto lançado por António Costa aos empresários para que o salário médio dos trabalhadores aumente 20% até 2026 entra directo para a categoria “quem não o conhecer que o compre”. Em primeiro lugar, é uma casca de banana que Costa tenta pôr no caminho do PSD, como fez diversas vezes ao longo dos últimos anos e, diga-se, com sucesso.









Ver comentários