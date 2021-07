Dano Colateral

Não são apenas os números galopantes desta 4ª vaga da pandemia que nos devem preocupar. Há uma realidade paralela que, desde o início, está a afectar a saúde de milhões de portugueses de forma igualmente impiedosa e mortal.Só que muito mais silenciosamente, sem abrir telejornais todos os dias. Falo dos doentes não covid e de como o Serviço Nacional de Saúde, apesar do esforço sobre-humano dos seus profissionais, tem sido incapaz de lhes dar a resposta necessária. Os custos desta falha do SNS são incomensuráveis, quer para os doentes quer para a sociedade no seu todo.