Debate indigente

Se o leitor estava à espera de um debate do estado da Nação que o auxiliasse a fazer um balanço esclarecido deste último ano político tão atípico e complexo e, principalmente, que o ajudasse a perceber qual vai ser o futuro próximo de Portugal (de preferência, com alguma perspectiva de esperança realista no que aí vem), se era isto que esperava do debate de ontem no Parlamento, imagino como será grande a sua decepção. Governo e partidos não conseguiram, nem de longe nem de perto, estar à altura do que lhes era exigido num debate com esta importância política. E era fácil.Bastava que se lembrassem que estavam ali para falar pelos portugueses, para os esclarecer e representar. Mas não. Falaram muito, mas falaram para os respectivos umbigos ou para as respectivas clientelas eleitorais. Sem novidade, sem brilho, sem interesse.