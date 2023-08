Está a ser curioso ver o Partido Socialista a multiplicar-se nervosamente em contra-declarações, contra-conferências de imprensa e em comentários vários a propósito das medidas de alívio fiscal que Luís Montenegro apresentou na segunda-feira, na Festa do Pontal. Para quem diz que já ninguém se lembra do que lá foi anunciado, como afirmou Marcos Perestrelo neste mesmo espaço de opinião (e a quem tomo a liberdade de parafrasear, com a devida vénia, o título do seu artigo de ontem), é de assinalar toda a atenção – e irritação – que as propostas do PSD estão a merecer por parte da máquina socialista.









