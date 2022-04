Macron vai ter uma rara segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. Não o fez no seu primeiro mandato, quando tinha condições bem mais favoráveis do que agora para o fazer: a novidade e a expectativa de alguém que surgia de fora do sistema – sem carregar o estigma de radical - para romper com um status quo que vinha remetendo a França a uma decepcionante irrelevância.









