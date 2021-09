Ficámos todos a saber que, para os juízes do Tribunal Constitucional (TC), Coimbra tem mais encanto se aquele órgão de soberania se mantiver em Lisboa.O parecer, aprovado pela maioria dos juízes do TC (dez contra três), diz que seria “desprestigiante” se o Constitucional fosse descentralizado para Coimbra, tal como propõe o PSD, e que essa deslocalização teria uma “carga simbólica negativa”, “degradando a perceção pública da autoridade, autonomia e relevância do órgão”.