Expostos à verdade: estão aí tempos difíceis

Por estes dias têm surgido análises segundo as quais Portugal está entre os países da União Europeia menos expostos às consequências negativas da guerra na Ucrânia. Argumentam com o peso pouco significativo das nossas relações económicas com a Rússia e a Ucrânia (baixas exportações e importações), com a reduzida dependência de Portugal relativamente ao petróleo e ao gás russos e, finalmente, com o peso também pouco expressivo que a energia acaba por ter na nossa actividade económica - desde logo porque não dispomos de uma grande fileira industrial.